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GÜNDEM/ 21 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
GÜNDEM/ 21 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Roma)

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yunanistan temsilcisi AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Bordo-mavili takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Atina/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

4- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da sona erecek.

(Bursa/15.20) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER

1- Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu

- Sağlık Bakanlığının 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında bu yılın başından itibaren 3 milyon 295 bin hasta kara ve hava ambulanslarıyla taşındı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Ülkemizin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri organizasyon yapısını kurduk"

- "Yıl başında 4 bin 900 olan ambulans sayımızı 6 ay içinde 5 bin 483'e çıkardık"

- "Yeni açılan 112 istasyonlarımızla, istasyon sayısını 2 bin 801'e yükselttik"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

- Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı

- Söz konusu dönemde Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, kişi başına ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı

- Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun:

- "Çinliler, geçen sene 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20'lik pay alırken, bu sene yüzde 22'ye geldiler ve yüzde 85'lik büyüme gösteriyorlar. Avrupa'da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40'tan fazlasını Çinliler yapıyor ve genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Yabancıların gözünden Türkiye - "Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum"

- Almanya menşeli uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi Claus Lassen:

- "Türk kültürü çok zengin, Türkiye'de daha çok kalmak isterim ve Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum"

- "Türkiye'de özellikle mezeyi çok seviyorum"

- "Türk insanının misafirperverliği şahane"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
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