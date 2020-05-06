GÜNDEM / 6 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkan Zirvesi", video konferans yoluyla düzenlenecek.

(Zagreb)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili açıklamada bulunacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Berberler "yeni dönem" için gün sayıyor

- İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz:

- "Bu süreç berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koydu"

- "Esnaf hazır, yaşanabilecek yoğunluk sıkıntı oluşturmaz. Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. Ben 3-4 günlük randevu listesinin dolduğuna inanıyorum. Berberler müşterilerini gruplar kurarak sürekli bilgilendiriyorlar, buradan randevu alıyorlar"

- "Artık bizim mesleğimiz Avrupa'daki gibi elit meslekler içerisine girecek"

- "Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

2- Çiçekçiler "Anneler Günü'nde" sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet istiyor

- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz:

- "Pazar günü sokağa çıkamayan vatandaşlarımız telefonla ya da internetten bizlere ulaşsınlar, 'Evlere servis yapalım' istiyoruz"

- "Zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte evlerine kapanan annelerimize, sevdiklerimize çiçek alalım, onları mutlu edelim. En güzel hediye çiçektir"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)













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