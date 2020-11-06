GÜNDEM / 6 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 35. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ



1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/09.00/Kırklareli/15.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de çeşitli toplantılara katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sığacık'ta depremde zarar gören esnafı ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.



(İzmir/13.15/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenlenecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.



(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR



1- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Altay-Balıkesirspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu rövanşında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off Turu'nda Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşılaşacak.

(Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/16.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- "Sosyal market" İzmir'deki depremzedelerin hizmetinde

- İzmir'deki depremden zarar görenler, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem:

- "Hem giyim hem de hijyen üzerine iki çadırımız kurulu. Türkiye'den gelen bütün yardımları depoladığımız devasa bir yerimiz var. Raflar boşaldıkça hemen takviye ediliyor. Bunlar, tamamen Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar"

(Sergen Sezgin-Burak Akay/İzmir)

2- Sanayi sektörü ekimde aylık ihracat rekoru kırdı

- Bu yıl birçok zorlukla karşı karşıya kalan sanayi sektörü, dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın ekimde 13,3 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamını kaydetti

- Geçen yıl 138,2 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kıran sektörün, yılın kalan iki ayında aynı performansı sürdürmesi halinde Kovid-19 kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor

- Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri sektörün pozitif performansını teyit ederken, Borsa'da da Sınai Endeksi'nin mart ayından bu yana yükseliş trendinde olduğu ve bu yılın 10 ayında yüzde 24,2 değer kazandığı görülüyor

- En önemli besleyicisi otomotiv endüstrisi olan sanayi sektöründe ağustosta 18,3 milyar liralık yatırım desteklenip 911 teşvik belgesi verildi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

- Bankalarca kullandırılan konut kredileri 9 ayda yaklaşık 80 milyar lira artarak 280 milyar liraya yaklaşırken, kredilerin yüzde 52,5'i İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullanıldı

- 9 aylık dönemde konut kredi bakiyesi en fazla artan il yüzde 60 ile Kilis, en az artış gösteren ise yüzde 23,5 ile Çankırı oldu

- Eylül sonu itibarıyla konut kredi bakiyesi en az olan il 104,5 milyon lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti

(Murat Birinci/İstanbul)











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