GÜNDEM / 30 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Anadolu’ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CERModern’de düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.



(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Bakan Çavuşoğlu, bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 2. yılında Gülhane Parkı'ndaki kabri başında düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- TFF 1. Lig'de 31. hafta Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor-Altınordu, Giresunspor-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/17.30/Adana/19.00/Giresun/20.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk, "aile odaklı" sistemle emin ellerde

- Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanmaya başlanan aile odaklı bakım sistemi, yaklaşık 14 bin çocuğun ev ortamında, sevgiyle büyüyebilmesine olanak sağlıyor

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, koruyucu aile yanında 7 bin 478 çocuk bulunurken, evlat edinme sistemiyle de bugüne kadar 17 bin 552 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

- Ailesinin yanında Sosyal Ekonomik Destek sağlanan çocukların sayısı da 139 bini aştı

- Bakanlıkça bugüne kadar, "kuruluş bakımı"ndan ayrılan 4 bin 596 gencin özel sektörde, 51 bin 294 gencin de devlette istihdamı sağlandı

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Sudaki yaşam artık ona emanet

- Sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkati çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edildi

- Bu kapsamda ilk gözlem dalışını İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiren Ercümen, kirlilikten dolayı yüzmekte zorlanırken, suyun altından eldiven, maske, şişe, dezenfektan, poşet çıkararak kirliliğe dikkati çekti

- Şahika Ercümen:

- "Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum. Bunu her dalışımda çok rahatlıkla söyleyebilirim"

- "Benim gözlemlerim maalesef çok kötü. Koronavirüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısı çok arttı. Bunlar yağmurlar ve rüzgarlar yoluyla denizlere de çok fazla ulaşmış. Öncelikle bunların dışarıda olması, doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük risk taşıyor"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Terörden arındırılan Derecik seracılıkla gelişiyor

- Yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle büyük acıların yaşandığı Hakkari'nin Derecik ilçesi, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu terörden temizlendi

- Güvenliğin sağlanmasıyla hem ilçe merkezinde hem de köylerinde huzurla yaşayan vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerle kurdukları seralarda üretim yapmaya başladı

- Kaymakam Ömer Faruk Yüce:

- "Önümüzdeki yıllarda Derecik, özellikle Hakkari, Van ve yakın illerin Antalya, Mersin gibi üretim merkezi olacak, buna inanıyorum. Şu anda 9 serada üretim yapılıyor, 25 tane daha sera kurulacak"

(Siraç Karadeniz/Hakkari)









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