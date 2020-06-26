GÜNDEM / 26 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de düzenlenecek "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası'nda ve millet bahçesinde saha incelemelerinde bulunacak.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde, Fatih Projesi ve Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu'yla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)







EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Mersin/13.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji’nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ve Tokat-Niksar Karayolu/Dönekse şantiyesinde incelemede bulunacak, bazı ziyaret ve temaslar gerçekleştirecek.

(Tokat/10.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- 36. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi düzenlenecek.

(Hanoi)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)









GÜNCEL

1- Van'da 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Bursa'nın Kestel ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bursa) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Bursaspor-Adanaspor, Altınordu-Keçiörengücü karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Bursa/İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







ÖZEL HABER

1- Terörden arındırılan Amanosların eteğindeki gölette su sporları yapılacak

- Rampalar ve diğer gerekli sistemler kurulan Hatay'daki Karlısu Göleti'nde su sporları turnuvaları düzenlenecek

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Su Kayağı Teknik Kurul Başkanı Hüseyin Başaran:

- "Rampaların yerleşmesinin ardından burası Türkiye şampiyonaları için dört dörtlük hazır durumda"

- Su kayağı sporcusu Erdinç Türkmen:

- "Daha önce terörle anılan bu yerde böyle bir tesisin kurulması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

(Erdal Türkoğlu/Hatay)

2- TKBB Genel Sekreteri Akyüz: "İslam ekonomisi ne kapitalisttir ne de sosyalist"

- "İslam ekonomisini, her iki sistemin de negatif özelliklerine sahip olmayan bir 'üçüncü yol' olarak düşünebiliriz"

- "Türkiye'de 6 katılım bankasının toplam bankacılık sektörü içerisinden almış olduğu pay, aktif büyüklük itibarıyla yüzde 6,6 seviyesinde"

- "Pandemi süreci bize, 2008 küresel krizinden sonra, bir kez daha içinde olduğumuz borca dayalı ekonomik sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi"

- "Türkiye'nin uluslararası bir finans merkezi olması için öncelikle İstanbul'un bölgesel finans merkezi olması gerekiyor. Bu doğrultuda Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetler potansiyel hedef olarak belirlenmeli"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- "Kurbağa adamlar" her an göreve hazır

- Türkiye'de sulama kanallarında boğulma olaylarının en fazla görüldüğü illerden biri olan Şanlıurfa'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi, tehlikeli olmasına rağmen akıntılı sularda hayat kurtarmak için büyük mücadele gösteriyor

- Su altındaki zorlu koşullara hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan "kurbağa adamlar", maksimum 42 metre olmak üzere çeşitli derinliklerde ceset çıkarma, dedektörle suç aleti arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor

- Su Altı Grup Amir Vekili Lütfü Gökhan Kürşadoğlu:

- "Gönül ister ki kanalda suya girilmesin, boğulma vakaları olmasın, bize görev çıkmasın ama olay meydana gelince de insanların yaşaması için elimizden geleni yapmaya hazırız"

(Mehmet Fatih Aslan/Şanlıurfa)

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