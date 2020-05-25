GÜNDEM / 25 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.



(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz"

- "Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Tayland’a elma ihracatının önü açıldı. ‘Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değildir’ dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve süt ürünlerimiz için açtı”

- "Bu ülkelerin yanı sıra, Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi ülkelere yaş meyve ürünlerinin ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ile koordineli olarak devam ediyoruz"

- "Tarım ürünlerimizin ihracatında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payımızın artırılması noktasında önümüzdeki dönemde de yeni pazar açılımı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye-ABD ikili ticareti Kovid-19 sürecinden güçlenerek çıkacak

- ABD'ye ihracatta ilk çeyrekte yakalanan yüzde 10,7'lik artışın ardından nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle 155,5 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, normalleşme sürecinin ardından ikili ticarette yeniden 100 milyar dolarlık hedefe odaklanılacak

- DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:



- "Afrika gibi ülkemizin açılım gösterdiği üçüncü coğrafyalarda ABD ile geliştirilecek iş birlikleri, firmalarımızın finansman sorununa da önemli ölçüde çözüm olacaktır"



- "Tedarik zincirlerinde Çin'e bağımlı firmalar artık gözlerini farklı ülkelere çeviriyor ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor. Kendimizi imalatta Çin'e alternatif olarak konumlandırmamız ve bunu yaparken de Türk sanayi ve iş gücüne güvenimizi korumamız gerek"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Salgının etkisiyle siber saldırıların hedefi sağlık sektörü oldu

- Siber Güvenlik Uzmanı ve IntelProbe Siber İstihbarat Direktörü Seyhun Özbilen:

- "Siber saldırganların hedefleri genellikle aynı olsa da stratejileri gündeme göre şekilleniyor. Bu nedenle son dönemde saldırılar salgının etkisiyle sağlık sektörüne yoğunlaştı"

- "İnsanların salgın gibi durumlarda tedirginlikleri daha fazla oluyor ve normalde yapmayacakları işlemleri internette daha fazla yapabiliyorlar. Bu durum siber saldırganlar için uygun bir zemin oluşturuyor"

(Tolga Yanık/İstanbul)





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