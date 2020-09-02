GÜNDEM / 2 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne ve EBA Destek Noktası Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi Kaymakamlığını ziyaret edecek, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katılacak, TKDK hibeli Kadir Kanyılmaz Hindi Çiftliği'nde incelemede bulunacak.

(Manisa/11.15/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunacak.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)







SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler, basın toplantısının ardından yapacağı antrenmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Sivas/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ve aday kadrodan bir futbolcu Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde kısa bir yürüyüş yapacak.

(Sivas/20.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi grup maçları İstanbul, Bursa ve Ankara'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde bir yılı geride bıraktı



- Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bir yılını doldurdu



- Yaz kış demeden eylemlerine devam eden aileler, mücadelelerini sürdürmekte kararlı



- Anne Ayşegül Biçer:



- "Ölümüne bu yola baş koydum. Evladımı onlardan alacağım"



- Kardeşi kaçırılan Zekiye Bozdağ:



- "Ölüsüyle dirisiyle HDP'den çocuklarımızı istiyoruz"



(Hasan Namlı/Diyarbakır)



2- GRAFİKLİ - Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar



- Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 15'i evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı

- Oturma eylemi yaparak seslerini duyuran anne ve babalar, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına yıllar sonra yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı



- Aileler ile dağa kaçırılan çocuklarının buluşmalarında duygusal anlar yaşandı

(Nurten Aslan/Diyarbakır)















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