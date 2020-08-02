GÜNDEM / 2 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.



(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.



(Silverstone/16.10)





ÖZEL HABER

1- Vücuttaki kimyasal stresi ölçen kiti geliştiren Türk bilim insanı dünya listesinde

- Koordinatörlüğü Stanford Üniversitesi tarafından yapılan "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve milli tanı kitini geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, tıp alanında en üst sıralarda yer aldı



- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Erel:



- "Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanları listesinde, Türkiye'den tüm alanlardan 196 bilim insanı girdi. Bunun 30'unu tıp alanında çalışmalar yapan bilim insanları oluşturdu. Tıp alanında da en yüksek sıralamada da ismim yer aldı"



- "Bugüne kadar 436 uluslararası alanda tam metin olarak makalem yayımlandı. Bunlara yapılan 16 binin üzerinde atıf var. Ayrıca, bu çalışmaların 10'u somut ürünlere çevrildi"



(Yeşim Sert Karaaslan- Ankara)

2- Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor

- Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden ekipler, İzmir'den geçen diri faylarda eski deprem izlerini ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini araştırıyor

- İki yıldır devam eden "İzmir ili Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi' projesi kapsamında şimdiye kadar 5 fay için 14 hendek açan uzmanlar, adeta arkeolog titizliğiyle çalışıyor

- DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

- "Depremi üreten sismik kaynağı yani fayı tanımaya çalışıyoruz. Biz fayla birlikte yaşıyorsak onu tanımalıyız"

(Halil Fidan/İzmir)





3- YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe

- Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda, 106 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu

- Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş çaplı yeni operasyonlar başlatıldı

- Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin 5. yılında düzenlenen operasyonla yakalandı



(Yunus Okur/Erzurum)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.