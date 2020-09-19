GÜNDEM / 19 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/13.50/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabının açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor, Tuzlaspor-Balıkesirspor ve Altınordu-Bursaspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/14.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.

(Muğla/08.50-17.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/12.00/14.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Arkas Spor-Ziraat Bankkart, İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Solhanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

6- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "Galata Kulesi'ni en kısa sürede açacağız"

- "Bizim 5737 sayılı kanunun 30. maddesine göre aldığımız 400'e yakın taşınmaz var. Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız"

- "Yurt içinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurt dışında 15'e yakın projemiz devam ediyor"

(Sinan Balcıkoca/Balıkesir)

2- "Turizmin başkenti" Antalya, 170 ülkeden misafir ağırladı

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı"

- Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kavaloğlu:

- "Bu sene yurt içi pazardan da yurt dışından gelenlerden de çok ciddi rezervasyon aldık"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Türk ve Amerikan iş dünyası Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda buluşacak

- Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleştirilecek 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri bu yıl ilk kez sanal ortamda bir araya gelecek

- Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin ele alınacağı etkinlikte, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerdeki iş birliği olasılıkları değerlendirilecek

- DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

- "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere baktığımızda, pandemi koşullarına rağmen gidişatın olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim"

- ABD Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy:

- "Konferansta, Kovid-19 sonrası dönemde ABD-Türkiye ekonomik toparlanmasını destekleyecek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak"

(Washington/Dilara Zengin)

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