GÜNDEM / 18 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Göç Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylaması yapılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

3- TBMM Adalet Komisyonunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve aralık ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TOBB, kasım ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Türkiye Dışişleri ve Savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "2+2” formatındaki toplantıya katılacak.

(Kiev)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'ye (Marka ve Spor Zirvesi) son gününde çevrim içi katılım sağlayacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda gençler kategorisinde devam edilecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası, serbest stilde repesaj ve final müsabakalarıyla sona erecek.

(Belgrad/17.30/20.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftadan ertelenen BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası, Arhavi Voleybol-Haliliye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Artvin/13.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- KKTC'nin yeni Başbakanı Saner, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

- "(Kıbrıs'ta) İki devletli çözümün masada bulunmayacağı ve hala federasyon tezi üzerinde devam edecek görüşmelerin Kıbrıs Türk halkına zaman kaybından başka hiçbir şey getirmeyeceğini söyleyebilirim"

- "KKTC ekonomisinin gelirleri, ağırlıklı olarak turizm ve üniversiteler üzerinden sağlanıyor. Ülkenin sağlık sistemini bozmadan, ekonomiyi de atlamadan virüsle mücadelede başarılı olmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz"

- "GKRY'ne Doğu Akdeniz'de KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesine düşen alanlarda ortak çalışmaya evet dediğimizi ama burada bizler herhangi bir el uzatılmadığı takdirde, yolumuzu Anavatan Türkiye ile birlikte çizmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum"

- "Bugün olduğu gibi, bugünden sonra da Anavatan Türkiye ile iş birliğimizi en üst noktada tutacağız"

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sinema filmi "piyano dersi parası" yüzünden davalık oldu

- Sinema filminde rol gereği piyona çalması gereken iki oyuncuya ders veren piyano hocası, ders ücretini alamadığı için dava açtı

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ders bedeli olarak 4 bin 200 liranın yapım şirketinden alınarak davacıya verilmesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

3- Kuru kayısı ihracatı pandemiye rağmen yüz güldürdü

- Malatya'dan bu yılın ocak- kasım döneminde 81 bin 364 ton kuru kayısı ihraç edilerek 236 milyon 555 bin dolar girdi sağlandı

- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan:

- "Pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatı emin adımlarla yoluna devam ediyor ve ülkemizin yüzünü güldürüyor"

- "Yıl sonunda yaklaşık 90 bin tonluk kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 256 milyon dolar gelir elde edeceğimizi tahmin ediyoruz"

(Orhan Yoldaş/Malatya)













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