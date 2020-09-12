GÜNDEM / 12 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek.

- Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na TBMM Başkanı Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Valilik'te düzenlenen koordinasyon toplantısına katılacak.

(Giresun/11.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/10.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne iştirak edecek, Gölpazarı Kültür Sarayı temel atma ve hizmete alınan tesislerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Gölpazarı İlçesi 7'nci Olağan Kongresi'nde bulunacak.

(Bilecik/13.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak "G20 Tarım ve Su Bakanları Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları gerçekleştirilecek.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor, Göztepe-Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/İzmir/20.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-Eskişehirspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Bolu/16.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Bursa/18.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/13.00/18.30) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da yarı final maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin ilk maçında Kosova temsilcisi Luboteni ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

6- Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar takımıyla karşılaşacak.

(Lajkovac/20.00)





ÖZEL HABER

1- Türk ihracatçılar yeni pazarlara sanal ortamdan ulaşıyor

- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarıyla hedef ülke pazarlarına Türk ürünleri ve firmaların tanıtımı sürerken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen 6 organizasyonda toplam 120 Türk üretici veya ihracatçı firma, 444 yabancı ithalatçı firmayla 1186 ikili iş görüşme yaptı

- Sanal Genel Ticaret Heyeti organizasyonlarına, 21 Eylül-9 Ekim döneminde kadın ihracatçıların katılımıyla Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika, 28-30 Eylül'de Kazakistan, 26-30 Ekim'de Filipinler ile devam edilecek

- "Sanal Özel Nitelikli Alım Heyetleri Programı" ile de 115 Türk firma büyük yabancı tedarikçilerle bir araya geldi, bu etkinliklere Hindistan, Özbekistan, Ekvator Cumhuriyeti, İsrail ve Güney Kore'den farklı ithalatçı firmalarla devam edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye'nin verileri yerli teknolojiye emanet

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki CTech, radyolink üretimi ve testlerinin yapılacağı yüksek teknolojiye dayalı tesis kurdu, radyolinklerin kontrol edilebilmeleri için gerekli yazılımı da yerli olarak geliştirdi

- CTech, Türkiye'nin önde gelen operatörlerinden biriyle yaptığı anlaşma kapsamında 5 binden fazla radyolink ünitesi üretimi gerçekleştirecek, ilk teslimatı yapılan radyolinklerin Erzurum’da kurulumları tamamlandı

- Yerli radyolink sistemleri iletişim, savunma sanayisi, gaz, petrol, enerji, su, bankacılık gibi kritik altyapıların hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde görev yapmasını sağlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı

- 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç, terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü anlattı

- E.Ç: "Çatışmalarda 13-14 yaşlarındaki çocuklar öldü. Örgütte 12-13 yaşında yüzlerce çocuk vardı. Çocukları kolay kandırıp korkuttukları için kolayca bu savaşın içine sokuyorlardı"

- "Terör örgütüne kandırılarak, zorla götürüldüm. Sürekli örgütten ayrılmak istediğim için girişimlerde bulundum. Bunu bilen terör örgütü beni sürekli hapishaneye atarak işkenceye maruz bıraktı"

(Diyarbakır)





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