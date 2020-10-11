  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNDEM / 11 Ekim 2020
Aktüel

GÜNDEM / 11 Ekim 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:00:35 -
GÜNDEM / 11 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

(Gaziantep/10.00/13.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

(Konya/10.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC’de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

(Ankara/Atina/Lefkoşa)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

- Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Moskova/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

3- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye-İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Samsun/14.00/Kayseri/15.00/Mersin/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

(Artvin/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/15.00)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

(Paris/16.00)

8- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Nürburg/15.10)


ÖZEL HABER

1- Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için kadın konukevlerinin yanı sıra kamuya ait 65 tesisi kadınların hizmetine sundu

- Tesislerden, hakkında "barınma yeri sağlanması" kararı verilen 1400 kadın ve çocuğu yararlandı

- Salgın döneminde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kuruluşlarda verilen desteğe ek olarak uzaktan erişimle de ihtiyacı olanlara psikososyal yardıma devam ediliyor

- Bakanlık, bu dönemde, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri ve kadın konukevlerinde görevli 800 personel için de çevrimiçi eğitimler düzenledi

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerde alınan Kovid-19 önlemlerini anlattı:

- "Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz"

- "HES kodu konusunda Sağlık Bakanlığımızın ve İl Hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar var. Bu kararlara biz de noterler olarak titizlikle uyuyoruz"

(Recep Bilek/Samsun)

3- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yükseliş trendi sürüyor

- Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren ve geçen ay yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dış satıma imza atan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat yükselişi devam ediyor

- Eylülde Almanya'ya 281, İspanya'ya 265 ve Birleşik Krallık'a da 232 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi

(Cem Şan/Bursa)



***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!
Spor

Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde corona virüsü şoku yaşanıyo..
Süper Lig sınıfta kaldı! İngiliz ikinci ligi bile...
Spor

Süper Lig sınıfta kaldı! İngiliz ikinci ligi bile...

Süper Lig'de, son transfer döneminde yalnızca 33 milyon Euro para harcandı. Bu miktarın Avrupa takımlarının ikinci liglerinden bile daha az ..
Babacan'dan darbe tehdidi mi?
Gündem

Babacan'dan darbe tehdidi mi? "İnsanlar başka çözüm yolları aramaya başlar"

Diyarbakır'da konuşan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, seçimlerin anlamını yitirdiğini söyledi. Babacan, "Ülkede artık gerçek anlamda bir dem..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay