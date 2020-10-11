GÜNDEM / 11 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.



(Gaziantep/10.00/13.00)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.



(Konya/10.00)







EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.



(İstanbul/11.00/13.00)









DÜNYA DİPLOMASİ



1- KKTC’de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.



2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.



(Bakü)



3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)









GÜNCEL



1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.







SPOR



1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.



- Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.



(Moskova/21.45)



2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.



3- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.



4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)



5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye-İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.



(Ankara/14.00/14.00/Samsun/14.00/Kayseri/15.00/Mersin/15.15/İstanbul/17.30)



6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak



(Artvin/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/15.00)



7- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.



(Paris/16.00)



8- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.



(Nürburg/15.10)





ÖZEL HABER

1- Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için kadın konukevlerinin yanı sıra kamuya ait 65 tesisi kadınların hizmetine sundu



- Tesislerden, hakkında "barınma yeri sağlanması" kararı verilen 1400 kadın ve çocuğu yararlandı



- Salgın döneminde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kuruluşlarda verilen desteğe ek olarak uzaktan erişimle de ihtiyacı olanlara psikososyal yardıma devam ediliyor



- Bakanlık, bu dönemde, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri ve kadın konukevlerinde görevli 800 personel için de çevrimiçi eğitimler düzenledi



(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerde alınan Kovid-19 önlemlerini anlattı:

- "Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz"



- "HES kodu konusunda Sağlık Bakanlığımızın ve İl Hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar var. Bu kararlara biz de noterler olarak titizlikle uyuyoruz"



(Recep Bilek/Samsun)



3- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yükseliş trendi sürüyor



- Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren ve geçen ay yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dış satıma imza atan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat yükselişi devam ediyor



- Eylülde Almanya'ya 281, İspanya'ya 265 ve Birleşik Krallık'a da 232 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi



(Cem Şan/Bursa)











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