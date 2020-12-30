GÜNDEM / 30 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun ve Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, açılış töreni ve toplantılara katılacak.

(Giresun/09.00-14.00/Ordu/16.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasını oylayacak.





GÜNCEL

1- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Tuzlaspor-Altay, 9. haftasından ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor ve 11. haftasından ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

2- Misli.com 2. Lig gruplarında 18. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 3. Lig gruplarında 16. hafta maçlarına devam edilecek.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak; Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Adana/Hatay/14.00/Kocaeli/14.30/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Sorgun Belediyespor-Solhanspor maçı yapılacak.

(Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

6- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

- Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, yeni tip koronavirüs salgınına ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor

- Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran ve günden güne sayıları artan anneler, eylemleri ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde 22 ailenin evladına kavuşmasından da güç alarak, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor

- Anne Türkan Mutlu:

- "İnşallah 2021'de biz de çocuklarımızı bu kapıdan alacağız"

- Nazlı Sancar:

- "Bütün anneleri buraya davet ediyorum. Gelsinler evlatlarını PKK'dan, HDP'den istesinler. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın"

- Anne Cennet Kabaklı:

- "İnşallah 2021 uğurlu gelir. Tek dileğimiz bütün anne ve babaların evlatlarına kavuşması"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

2- SPK, borsa yatırımcılarını manipülasyondan korumak için yoğun mesaide

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu:

- "2020, SPK'nın gözetim radarının kapsamını genişlettiği ve sosyal medya mecralarının yakın takibe alındığı bir yıl oldu"

- "Bireysel yatırımcılar, sosyal medyayı takip ederken şu gerçeği unutmasınlar; yatırım tavsiyesi aldıklarını düşünürken manipüle ediliyor olabilirler"

- "Özel sektörün sermaye piyasası araçları ile sağladığı fon tutarı 2020 yılında toplam 332,5 milyar TL'ye ulaştı"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

3- Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek



- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:



- "Coğrafi Veri Satış Portalı üzerinden talep edilen coğrafi veriler ve görüntüler için sistem tarafından karekod üretiliyor. Bu karekod, ürünü kimin, ne zaman ve nereden aldığına dair bilgiler içeriyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

















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