GÜNDEM / 3 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Fatih Sultan Mehmet Tablosu Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve çeşitli kurumları ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, Ulu Camii ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Siirt/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın açılış törenine katılacak.



(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Süper Lig'in 4. haftasına Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Göztepe ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.



(Malatya/13.30/Erzurum/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Altay, Tuzlaspor-Bursaspor, Giresunspor-Beypiliç Boluspor ve Altınordu-Ankaraspor maçları oynanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2. haftasında Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.



(Gaziantep/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00/Ankara/14.00/16.30/Mersin/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank-Sarıyer Belediyespor, PTT-Nilüfer Belediyespor, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt maçları oynanacak.



(Ankara/13.00/15.30/18.30/Aydın/15.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı)



6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın 3 maçı oynanacak.



7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.



(Podgorica/16.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Yargıtay, ormanda tarla açma suçunun cezasının "düğüne gitmeme" yaptırımına çevrilmesini kabul etmedi

- Yargıtay 19. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini yaptığı bir davada, kısa süreli hapis cezaları denetimli serbestlik kapsamında seçenek yaptırıma çevrilirken dikkat edilmesi gereken kriterleri belirledi

- Yargıtay kararında, kısa süreli hapis cezalarının, "kanun koyucunun amacına uygun, denetime elverişli, işlenen suçun niteliğine uygun, yeniden suç işlemesini önleyebilecek bir yaptırıma çevrilmesi" gerektiğine işaret edildi

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)





2- Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı

- Kamu bankaları öncülüğündeki düşük maliyetli kredi desteğiyle konut kredi bakiyesi geçen yıl sonuna göre 78,4 milyar lira artışla 277 milyar liranın üzerine çıktı

- Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuzda aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar lirayı aştı

- Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor

(Murat Birinci/İstanbul)





3- Ekonomide normalleşme adımları borsayı yukarı taşıdı



-Temmuz ve ağustos aylarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, eylül ayını yüzde 6,2 yükselişle 1.145,24 puandan tamamladı

-Borsada işlem gören tüm pay piyasaları ile hesaplanan BIST TÜM endeksi, eylül ayında yüzde 8,4 değer kazanarak 1.308,30 puana çıktı

-Yıllık bazda bakıldığında ise Borsa İstanbul'da 9 ayda geçen yılın kapanışına göre, BIST 100 endeksi yatay bir seyir izlerken, BIST TÜM endeksi yüzde 9,5 artış kaydetti

-Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini belirtti



(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)





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