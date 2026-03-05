Günde 8 paket sigaraya bedel! "Maraş otu" sessizce zehirliyor

Kahramanmaraş’ta halk arasında "Maraş otu" olarak bilinen bu ürün, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu otu kullananların dikkatli olması gerektiğini bildiriyor. HG Hospital'dan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun, bu ürünün vücut üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Özellikle nikotin içeriği nedeniyle, bu ürünün etkilerinin sigara içmekten farksız olduğunu belirtti. Altun, "Maraş otu"nun akciğerlerde kirlenmelere, damarlanmalarda bozulmalara ve solunum yollarında daralmaya neden olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Altun, bu ürünün çene siniri üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını, dolayısıyla kullanımı sonucunda duyunun azalabileceğini ve his kaybı yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, uygulama bölgesinde enfeksiyon ve tümör oluşumlarının da görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu durumların yanı sıra, bağımlılık potansiyelinin yüksek olduğunu ve sigara gibi etkiler yarattığını vurguladı. Ancak "Maraş otu"nu sigaradan ayıran en önemli özelliğin, dudak ve dil kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmesi olduğunu söyledi.

Yüksek Nikotin İçeriği

Prof. Dr. Altun, "Maraş otu" veya "deli tütünü" olarak adlandırılan bu ürünün genellikle kavak ağacının külü ile hazırlandığını belirtirken, nikotin oranının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Yüksek nikotin içeriğinin, kullanan kişiye günde 8 paket sigara içmiş kadar etki yarattığını söyledi. Bu durum, sağlık açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, bu otun iskelet sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Altun, bel ve omurga bölgesinde hasarlara yol açabileceğini ve bunun sonucunda ciddi bel ağrıları ile eklem problemlerine neden olabileceğini belirtti.