Günde 7 adet zeytin yerseniz bakın ne oluyor

Zeytin yapılan araştırmalara göre kötü kolestrolü düşürüyor. Zeytin tüketmek kalp sağlığını koruyor. Peki günde 7 adet zeytin tüketirseniz ne olur? İşte her gün 7 adet zeytin tüketmenin 3 faydası...

Zeytinin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Zeytinin faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması ve sindirimi kolaylaştırması bulunuyor. Peki günde 7 adet zeytin tüketirseniz ne olur? İşte her gün 7 adet zeytin tüketmenin 3 faydası...

Her gün 7 adet zeytin yemenin 3 faydası

Zeytinin Kalp Sağlığına Faydası: Kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalar ile belirlenen zeytin aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığı ve damar sağlığının korunmasında etkili olup kalpteki ritim bozukluklarının düzene girmesine yardımcı olur.

Zeytinin Dolaşım Sistemine Faydaları: Serbest radikaller kolesterolü olumsuz yönde etkiledikleri için kan damarları zarar görür ve kalp krizine yol açar. Zeytin antioksidan içerir ve böylece kalp hastalığını önler. Bu konuyla alakalı yapılan son araştırmalar özellikle zeytinyağının kan basıncı üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğunu ispatlamıştır. Bunun yanında kan hücrelerinin sağlığı içinde önemli rol oynar.

Zeytin Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Zeytinde bulunan farklı doymamış yağlar kilo vermeye de yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi ayrıca yağ hücreleri için etkili bir uyarıcıdır. Karın yağlarının erimesine yardımcı olabilir.