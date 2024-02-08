Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz! Közlenmiş sarımsağın olağanüstü bereketleri! Sebebi şaşırttı

Çoğu yemeğe aroma katan ve sıhhat açısından muhtelif bereketleri ispatlanan sarımsağın közlenmişini hiç sınadınız mı? Ancak yapılan bir araştırma neticesine göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sıhhat açısından olağanüstü bereketleri bulunuyormuş.

Yapılan araştırmalar neticesinde günde 6 diş közlenmiş sarımsak harcandığında 24 saatte bedenimizde alana gelen farklılıklar açıklandı.Soğan sarımsak ve pırasa bir hayli yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar kapsadıkları antioksidanlar sebebiyle hem asap sistemini hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorlar. Suratlarca yıldır soğan ve sarımsak seçenek tıp usulü olarak kullanılıyor.

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde bedeninizde bu farklılar alana geliyormuş:

4-6 saat: Metabolizmanız süratleniyor. Depolanan yağlar yanmaya ve bedeninizdeki aşırılık akışkanlar atılmaya başlıyor.6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği bedene dağılıyor ve kan dolaşımınız tertip ediliyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.6-10 saat: Sarımsaktaki gıdalar hücresel seviyede bedeni korunup oksidasyondan bedeni gözetiyor.10-24 saat: Sarımsak alttakileri hakikatleştiriyor:

– Kolesterolü tertip ediyor

– Damarları arınıyor ve kalp meselelerine karşı gözetiyor– Tansiyonu tertip ediyor

– Asap sistemini kuvvetlendiriyor

– Bedene ağır metallerin girmesini yasaklıyor– Kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor

– Bitkinliği önlüyor

– Hücrelerin ömrünü uzatıyorAyaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız… 30 dakikada tesirini gösteriyor!

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Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi öğreniyor muydunuz? Evet yanlış dinlemediniz bilimsel olarak ispatlanan bu vaziyet bakın nasıl oluyor… Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin’den kaynaklanıyor.

Allisin hücre çeperlerine nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla gezebilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.

İşte bu surattan sarımsak yemekten beğenen insanların yalnızca ağızlarından bedeninden de kötü bir kokusu vardır. Zira koku kanda çözülür.