Yumurta tüketimi tüm dünyada çok yaygındır. Hem lezzetli hem de sağlıklı olmasından dolayı büyüğünden küçüğüne herkes yumurta tüketir.

Günde 2 yumurta yemenin faydaları

-Yapılan çalışmalarda, protein ağırlıklı yapılan kahvaltıların aslında kilo vermenize yardımcı olduğu gösterilmiştir. Araştırmaya göre, düşük kalorili bir beslenme düzeni, kahvaltıda alınan düzenli bir yumurta miktarıyla birleştiğinde, iki katı fazla hızda kilo vermenizi sağlar.

-Günde iki yumurtanın vücudu enfeksiyondan, virüslerden ve genel hastalıklardan koruduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bir yumurtanın içinde günlük alınması tavsiye edilen selenyum miktarının %22’si bulunur. Selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen bir elementtir.

- Aminoasit kolin beyindeki sinir uçlarını uyararak anahtarınızı ya da cüzdanınızı koyduğumuz yer gibi günlük şeyleri hatırlamamızı sağlayan bir vitamindir. Yapılan araştırmaya göre ekstradan kolin alımı hafızayı ve hızlı düşünebilme yeteneğini geliştirir.

-Lütein gözlerinizin temiz kalmasını ve görüşünüzün keskinleşmesini sağlayan bir maddedir. Yeni yapılan bir araştırmada yumurtanın içinde çok fazla lütein bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu da yumurtanın gözleriniz için oldukça yararlı olduğu anlamına gelir.

-Kış aylarında güneş genelde saklanmayı tercih ettiği için D vitamini almak zor olabilir. Yumurta bu konuda size yardımcı olur. D vitamini dişlerimizin pH dengesini ve kemiklerimizin gücünü korur. Aynı zamanda depresyonla başa çıkmakta da büyük bir yardımcımızdır.

-Yumurta yediğimizde kalsiyum alırız, bu da iskelet sistemimizi güçlendirmek ve kemik erimesini önlemek için almamız gereken önemli bir maddedir.

-Yumurtanın içinde çok fazla folik asit vardır. Bu da yeni kırmızı kan hücreleri oluşumu için gerekli olan bir B vitamini türüdür.

Yumurtanın içinde hücre yenileme özelliği olan aminoasit bulunur. Bu da görünüşünüz için önemli olan yaşlanma karşıtı önlemlere yardımcı olabilir.

-Kanadalı araştırmacılar yumurta yoğunluklu yiyeceklerin kalp hastalıklarının ve belirli kanser türlerinin riskini azalttığını gösteren bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırmaya göre yumurta kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükselterek kalp hastalıkları riskini azaltır.

-Birçok şeyi barındırmasının yanı sıra, yumurtanın içinde aynı zamanda çok fazla B vitaminleri ve Omega 3 bulunur. Bunlar da cildinizi, saçınızı ve tırnaklarınızı sağlıklı tutmanıza yardımcı olur.

Yumurtanın Faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır.

Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır.

İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler.

Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder.

İyi kolesterolü yükseltir.

Kalp sağlığını korur.

Hafıza problemlerine iyi gelir.

Beyin sağlığı için çok faydalıdır.

Vücudun demir seviyesini artırır.

Yumurtanın içindeki besin maddeleri nelerdir?

Yumurtanın içinde A, D ve E vitaminleri, B12, B2 ve folik asit bulunur. Ayrıca iyot, demir, kalsiyum, çinko ve selenyum gibi mineralleri de barındırır. Kısaca neredeyse vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve mineralleri barındırmaktadır.

Yumurtanın besin değeri

Sporcu beslenmesinde önemli bir yere sahip olan orta boy 1 haşlanmış yumurta besin değeri nedir dediğinizde şu rakamları hatırlayabilirsiniz: 0.34 gram karbonhidrat, 6.22 gram protein, 5.4 yağ, 191 mg kolesterol, 36.5 mg sodyum, 48.5 mg potasyum, 27 mg kalsiyum, 141 mg A vitamini, 0.8 demirden oluşur.

Bayat ve bozuk yumurta nasıl anlaşılır?

Derin bir kaba bolca su koyun. Yumurtaları bu kabın içerisine bırakın. Yumurtalar dibe çöküp yatay bir şekilde duruyorsa çok taze demektir. Sivri uçları dibe değiyorsa bayatlamaya başlamıştır.