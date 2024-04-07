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Kadın - Aile Günde 2 kaşık tüketin B12 değeri normale dönüyor! Şifanın o olduğu tahmin ediliyor... Dikkat çekiyor!
Kadın - Aile

Günde 2 kaşık tüketin B12 değeri normale dönüyor! Şifanın o olduğu tahmin ediliyor... Dikkat çekiyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 16:55:00 - 2024-04-07 16:56:53
Günde 2 kaşık tüketin B12 değeri normale dönüyor! Şifanın o olduğu tahmin ediliyor... Dikkat çekiyor!

Bütün vitaminler vücut sağlımız için önemlidir. Ancak bu yazımızda okuyacağınız B12 vitamini diğer vitaminlerden biraz daha önemlidir. Bebeklikten yaşlılığa kadar hayatın her anında vücut için önemli olduğu gibi eksikliğinde çok yaşanır ve bir takım sorunlara neden olur. Yapan kazandı. Bunlardan bazıları kalp, beyin, karaciğer, böbrek fonksiyonlarında aksamaların meydana gelmesidir.

B12 vitamini (siyankobalamin) “hayati bir vitamin”. Aynı zamanda çok “nazlı” ve “kaprisli”. Eksikliği hemen hemen her yaşta hissedilen B12 vitamininin yokluğunda ise vücutta bazı sorunlara neden olur.

B12 vitamini (siyankobalamin) “hayati bir vitamin”. Aynı zamanda çok “nazlı” ve “kaprisli”. Eksikliği hemen hemen her yaşta hissedilen B12 vitamininin yokluğunda ise vücutta bazı sorunlara neden olur.

B 12 vitamini vücut tarafından üretilemez ve dışarıdan tüketilen besin kaynakları ile alırız. B12 vitamininin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Gündelik tüketilen gıdaların birçoğunda (şekerli ve unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini yer almaz.

Vücut için yeterli olan B12 vitamini alındığında, beyin, beden, karaciğer ve sinir sistemi rahat bir nefes alarak rahatlar.

Vücutta eksikliğinde;

* Unutkanlık,
* Yorgunluk,
* Uykusuzluk ve bitkinlik,
* Kulak çınlaması,
* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi,
* Odaklanma sorunu,
* Ayak ve el uyuşması,
* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme,
* Dilde yanma,
* Kramplar,
* İştah bozukluğu,
* Hızlı kilo alma, zor kilo verme,
* Kansızlık gibi sorunlar görülür.
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Vücutta B12 vitamni olmadan tam anlamıyla sağlıklı olamayız.Tüketilen besinlerle birlikte alınan B12 viitamini karaciğerde depolanır. Vücutta hücreler B12 vitihtiyaç duyması halinde karaciğerdeki depodan gerekli olduğu miktarda alınır. Tabi karaciğerdeki deponunda bir sınır ve saklayabilieceği bir zaman sınırlaması olduğunu da unutmamak gerekir. B12 vitamini vitaminince karaciğerde bulunan depo dolu olsa en fazla iki yıl süre ile vücut için yarar sağlayabilir.

Gündelik beslenmenizde ve öğünlerinizde B12 vitamini içeren besinler tüketiyormusunuz yada kan testi yaptırdığınızda B12 ölçümüne baktırdığınız oldu mu?

İşte size B12 değerinizi yükseltmeye yaracak tarifler

Doğal, pratik ve aynı zamanda leziz olan bu tarifi düzenli olarak 2 ay kullandığınızda B12 değerlenizin normale döndüğünü yaptırdığınız ölçümlerden anlayacaksınız.
Eksikliğinde kimyasal ilaç, iğne vb. maddeler alarak B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamaktansa doğal besin kaynaklarıyla alabilirsiniz.

Gerekli Malzemeler

*Bir orta boy kırmızı lahana
*Bir çorba kaşığı kaya tuzu
*Yarım çay bardağı elma sirkesi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

1 orta boy kırmızı lahanayı ince ince doğradıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tuz dökün. Ardından kase içerisinde hafif bir şekilde mıncıklayın.Oluşan karışımı bir kavanoza doldurarak bir süre bekleyin. Karışımın su saldığını göreceksiniz. 2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı mümkünse ev yapımı elma sirkesi ekleyin.

Sirke sevmiyorsanız yerine su da koyabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hazır sirke ve limon tuzunun fermantasyonu engellemesidir. Ağzını kapatarak buzdolabında 5 gün beklettikten sonra her gün iki üç kaşık tüketebilir dilerseniz salatalarınıza da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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