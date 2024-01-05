Günde 1 bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verin: kilosu olan şimdi yapsın! Cayır cayır yakar, kilolar terk eder

Hemen ilk tarifle başlayalım. Bu tarif istenmeyen yağları hızlı bir şekilde eritir ve kabızlığı giderir.

Malzemeler;

100 gram kuru erik

1 litre içme suyu

Hazırlanışı;

Kuru erikleri yıkayıp bir tencereye alın üzerine 1 litre su ekleyip kaynamasını bekleyin 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın ve sonrasında süzüp bir sürahiye alın ve günde 1 bardak bu içecekten tüketin. Kuru erikler özellikle lif açısından oldukça zengin ve antioksidan kaynağıdırlar. Bunun yanında kemik erimesini engelleyici etkileri görülmüştür. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kuru erik diyet listelerinin en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.