  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' YRP'nin İstanbul adayı bakın ne cevap verdi

En düşük emekli maaşlarının kaç para olacağını açıkladı: Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak

Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Somali anlaşması büyük kırılma olacak! Afrika ülkeleri peş peşe Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı
Kadın - Aile Günde 1 bardak içerek karın yağlarından kurtulun! Seçimlerinde herkes mutlu olacak! En çok katkı veren kür
Kadın - Aile

Günde 1 bardak içerek karın yağlarından kurtulun! Seçimlerinde herkes mutlu olacak! En çok katkı veren kür

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:24:00 - 2024-03-08 16:26:57
Günde 1 bardak içerek karın yağlarından kurtulun! Seçimlerinde herkes mutlu olacak! En çok katkı veren kür

Göbek bölgesinde biriken yağlar hepimizin zaman zaman yaşadığı büyük bir problem. Sizin de göbeğinizde biriken yağlardan şikayetiniz mi var? Ne yaparsanız yapın karın yağlarından kurtulmayı başaramıyor musunuz? Hem görsel açıdan hem de sağlık açısından tehdit unsuru olan karın yağlarından kurtulmayı kafaya koyduysanız ama yağlarınız ile en lezzeti yoldan vedalaşmak istiyorsanız tam size göre bir tarifimiz var.

Diyetisyen Merve Tığlı Çınar’ın tarifini günde sadece 1 bardak içerek karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan bu içecek size en kısa zamanda muhteşem bir görünüm kazandıracak. Haydi o zaman hemen denemek lazım.

KARIN DÜZLEŞTİREN SMOOTHİE TARİFİ:

Malzemeler:
-1 adet orta boy avokado
-2 yemek kaşığı kakao
-2 yemek kaşığı bal
-1 adet orta boy muz
-1 su bardağı badem sütü veya yağsız süt
Hazırlanışı:

Muzu buzlukta dondurun. Avokadonun çekirdeklerini çıkartıp ve soyun. Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Lezzetli ve karın yağarınızla savaşan smoothie hazır bile. Afiyet olsun

Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun! Kremlere gerek yok, ezber bozdu! Hiçbir şey bunu durduramaz
Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun! Kremlere gerek yok, ezber bozdu! Hiçbir şey bunu durduramaz

Kadın - Aile

Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun! Kremlere gerek yok, ezber bozdu! Hiçbir şey bunu durduramaz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?
Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?

Kadın - Aile

Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?

Lakerda nedir? Hangi balıktan yenir? Ne işe yarar?
Lakerda nedir? Hangi balıktan yenir? Ne işe yarar?

Kadın - Aile

Lakerda nedir? Hangi balıktan yenir? Ne işe yarar?

Yuvalama çorbası nedir? O ilimizin en ünlü olağanüstü lezzeti! İşte püf noktaları ile hemen hazır, kimse bilmiyor
Yuvalama çorbası nedir? O ilimizin en ünlü olağanüstü lezzeti! İşte püf noktaları ile hemen hazır, kimse bilmiyor

Kadın - Aile

Yuvalama çorbası nedir? O ilimizin en ünlü olağanüstü lezzeti! İşte püf noktaları ile hemen hazır, kimse bilmiyor

Sütlü çay bağımlıları için özel tarif geliyor, hazır mıyız? Marketlerde satılan markalı paketlerinden satın almayın!
Sütlü çay bağımlıları için özel tarif geliyor, hazır mıyız? Marketlerde satılan markalı paketlerinden satın almayın!

Kadın - Aile

Sütlü çay bağımlıları için özel tarif geliyor, hazır mıyız? Marketlerde satılan markalı paketlerinden satın almayın!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23