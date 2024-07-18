Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar... Farklı bir sebebi var

Kabakgiller familyasından olan acur, tezgahlarda yerini aldı.

Turşusu ile meşhur olan acur, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişiyor.

Turşu yapıldığında kütür kütür bir lezzeti olan acur, sağlık açısından da çok kıymetli.

Acur turşusunun faydaları saymakla bitmiyor.

İşte her gün 1-2 tane acur yemek bakın ne işe yarıyor...

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Acurun faydaları

Acur turşusu, hem lezzetli hem de sağlık açısından çeşitli faydaları olan bir besindir. Fermente edilmiş bir gıda olduğu için probiyotikler içerir.

Acurun içindeki vitaminler ve mineraller de bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Acur turşusu düşük kalorili bir besindir ve bu nedenle diyet yaparken atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Ayrıca, turşunun içeriğindeki sirke iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Acur turşusu, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir.

Acur turşusunun düzenli tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Turşunun içerdiği sirke ve diğer bileşenler, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olabilir.