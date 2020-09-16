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Aktüel GÜNCELLME- Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu
Aktüel

GÜNCELLME- Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

Silivri'de bir sürücü tarafından işkence gören ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra kaçan köpek, yaralı halde bir fabrikada bulundu - Fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan, köpeği sahiplendi KÖPEĞİN BULUNMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:46:56 -
GÜNCELLME- Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir sürücünün aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği ve kurtarıldıktan sonra kaçan yaralı köpek bulundu.

Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi'nde sürücü S.T.'nin işkence yaptığı köpek, araç durdurularak, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sürüklenmenin etkisiyle kan içinde kalan hayvan, vatandaşların tedavi etme uğraşlarına rağmen kaçtı.

Kaçan yaralı köpeği, Hayvanları Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada buldu.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Fabrika Genel Müdürümüz Mustafa Özdoğan, köpeğe sahip çıktı. Artık onlarla birlikte burada yaşayacak. Sağ ayağında aksama ve birkaç bölgesinde sıyrıklar var." diye konuştu.

Özdoğan, gözaltına alınan kişiye para cezası kesileceğini vurgulayarak, "Adli süreci takip edeceğiz. İşlemleri devam ediyor. Maalesef hayvana şiddetle ilgili donanımlı yasalarımız yok. Yasanın çıkması adına mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

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