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Aktüel GÜNCELLEME-Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME-Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist tutuklandı

İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan teröristlerin, şehirlerde eylem yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletildiği belirlendi - TUTUKLANDI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:45:12 -
GÜNCELLEME-Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen ve jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır ve İstanbul'da yakalanan 4 terörist,"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S. ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin, kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri belirlendi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.K, M.S, R.S. ve M.T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Bu arada terörist İ.K'nin Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlenmiş, teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenilmişti.

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