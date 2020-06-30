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Aktüel

GÜNCELLEME Adana'da av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti

Ölen kızlardan Kader'in ikizi olan Emre Cengiz olay yerinden kaçarak polis merkezine sığındı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:59:46 -
GÜNCELLEME Adana'da av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde market işleten Fatih Cengiz (42), henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurdu.

Daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada av tüfeğiyle intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

- Ölen kızlardan Kader'in ikizi kaçarak kurtuldu

Olay sırasında evde olan ve olaya şahitlik eden Cengiz çiftinin oğlu Emre Cengiz'in (21) ise kaçarak kurtulduğu ve polis merkezine sığındığı belirlendi. Kaçarak kurtulan Emre'nin ölen kızlardan Kader'in ikiz kardeşi olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler aynı cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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