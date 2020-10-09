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Aktüel GÜNCELLEME 8 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Aktüel

GÜNCELLEME 8 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı

Yangından etkilenen bölge drone ile havadan görüntülendi - Belen ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangına karadan müdahale devam ediyor - Yangın nedeniyle kapatılan Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları kontrollü olarak trafiğe tekrar açıldı - Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve havanın kararmasından dolayı yangına havadan müdahaleye ara verildi - Hatay Valiliği: - "Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül: - "İlçemizde, yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz" - İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı SORUŞTURMA BAŞLATILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:12:09 -
GÜNCELLEME 8 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

Yangından etkilenen alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

- "Yangın trafo patlaması sonucu çıktı"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı bildirildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

- "Yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz"

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, AA muhabirine, yangının Belen ilçesindeki 3 farklı noktada başladığını söyledi.

Yangının İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradığını belirten Gül, "İlçemizde, yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz. Biri çocuk 8 hafif yaralımız var. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor." dedi.

Gül, yangına müdahalede bulunan vatandaşlara da teşekkür etti.

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangınla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Yangının her yönüyle araştırıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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