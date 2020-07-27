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Aktüel

GÜNCELLEME 4 - Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mut ilçesindeki kazada 2 sürücünün hayatını kaybettiği, 4 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı bildirildi - Vali Ali İhsan Su: - "10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor" DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:56:21 -
GÜNCELLEME 4 - Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçesi Sertavul mevkisinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

Kazada yaralanan askerlerden 2'si ambulans helikopterle, biri de kara yoluyla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Vali Su'dan yaralı askerlere ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Su, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, "Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." dedi.

- Trafik normale döndü

Kaza yapan otobüs, incelemenin ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Yolda Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Trafiğin normale döndüğü kara yolundaki hasar gören trafik levhaları da düzeltildi.

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