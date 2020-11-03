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Aktüel GÜNCELLEME 4 - Antalya'da tur teknesi battı
Aktüel

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da tur teknesi battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı: - "37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır" - Antalya Valiliği: - "Kurtarılan yolcular ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov'un cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edildi" - Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer: - "Rüzgardan batmış olabilir ama savcılık incelemesinden sonra hepsi netlik kazanacaktır" VALİLİĞİN VE KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:35:23 -
GÜNCELLEME 4 - Antalya'da tur teknesi battı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, "İlk etapta kayalıklara çıkan 32 kişi ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 kişi kurtarılarak, Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi, batan teknede bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi." ifadelerine yer verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Alanya'da Fosforlu Mağarası mevkisinde içinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu, 5 personelin bulunduğu "Baba Selavi" isimli günübirlik tur teknesinin battığı, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi geldiği belirtildi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik botlarının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov'un cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edildi." ifadesine yer verildi.

- "Savcılık incelemesinden sonra netlik kazanacak"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bundan sonra gerekeni savcılık inceleyecek. Olay yerinde gerekli bütün incelemeleri savcılık yapacak. Teknenin batmasıyla ilgili gerekli bütün tedbirler alındı. Rüzgardan batmış olabilir ama savcılık incelemesinden sonra hepsi netlik kazanacaktır." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden yabancı uyruklu 37 yaşındaki kişinin teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamadığını aktaran Yücel, "Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı." ifadesini kullandı.

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