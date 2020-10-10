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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:17:54 -
GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personel yönlendirildi.

Yangına havadan da müdahale edildi ancak havanın kararması nedeniyle iki helikopterin çalışmalarına ara verildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki aileyi kurtardı. Ayrıca iki büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

Yangına yakın yerleşim yerlerine giden bazı yolları da trafiğe kapatan ekipler, sivil araç geçişine izin vermiyor.

Bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Ekiplerin saatler süren çalışması sonunda orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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