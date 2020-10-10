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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan ve kontrol altına alınan yangında 35 hektar alan zarar gördü - Kuzgun Mahallesi kırsalında devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltılıyor - Vali Ömer Faruk Coşkun: - "Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor" İLK YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:35:07 -
GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alındı.

35 hektarlık alanın zarar gördüğü alandaki soğutma çalışmalarına Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek vermeye başladı.

- Sabah saatlerinde yeni yangın çıktı

Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.

Yangın nedeniyle ekipler Kuzgun Mahallesi'ndeki bazı evleri tedbir amacıyla boşaltmaya başladı.

- "Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz"

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiği söyledi.

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını anlatan Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar, çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığına dikkati çeken Coşkun, "Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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