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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İskenderun ilçesinde 2 mahalle ve bir antrepo sahasına sıçrayan yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldı - Hatay Valiliği: "Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:02:13 -
GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki 2 mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

- "Yangın trafo patlaması sonucu çıktı"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimizi arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

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