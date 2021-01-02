GÜNCELLEME 3 - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Araçlar da detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi.

Garajın havalandırma penceresinin kartonla kapatılmış olması dikkati çekti.

Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

- "Çocuklardan birinin ağzından kan gelmiş"

Apartman sakinlerinden Durmuş Sağdıç, yaptığı açıklamada, 3 genci dün saat 15.00 civarında garajda araçlarla ilgilenirlerken gördüğünü söyledi.

Daha sonra evine çıktığını belirten Sağdıç, komşusu Veyis Karataşoğlu'nun, sabah çöp atmak için dışarı çıktığında garajın ışığının açık olduğunu fark ettiğini ve kapatmak için garaja girdiğinde gençleri hareketsiz yatarken gördüğünü dile getirdi.

Veyis Karataşoğlu da garaja girdiğinde araçların kaputlarının açık olduğunu ifade ederek, "2 kişi yerde yatıyordu. Seslendiğimde tepki vermediler. Çocuklardan birinin ağzından kan gelmiş. Yukarı çıkıp (Şahinoğlu'nun) babasına haber verdik." diye konuştu.

Garaja girdiğinde araçların çalışır durumda olmadığını belirten Karataşoğlu, içeride içki şişesi gördüğünü ve egzoz kokusunun olduğunu kaydetti.

Karataşoğlu, medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde çalışan Şahinoğlu'nun zaman zaman arkadaşlarıyla garajda araçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

- İlk incelemeye göre alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenme

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir."