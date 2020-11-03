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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Antalya'da tur teknesi battı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da tur teknesi battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı: - "37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır" SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:20:17 -
GÜNCELLEME 3 - Antalya'da tur teknesi battı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 11.10'da Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, "İlk etapta kayalıklara çıkan 32 kişi ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 kişi kurtarılarak, Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi, batan teknede bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi." ifadelerine yer verildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden yabancı uyruklu 37 yaşındaki kişinin teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamadığını aktaran Yücel, "Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı." dedi.

Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.






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