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Aktüel GÜNCELLEME 2- Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 2- Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı

Beşiktaş Kaymakamlığı: - "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:56:03 -
GÜNCELLEME 2- Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için apartman sakinlerinin tuttuğu özel çalışanların çalışma yaptığı sırada yerin altındaki elektrik kablosunun kopması sonucu patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı F. Y. ile hafif yaralı B. O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarından Gökhan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babasını arabadan indirdiği anda patlamanın olduğunu, patlamadan arabasının da ufak çaplı hasar aldığını anlattı.

Kahraman, kanalizasyonda çalışan işçilerden birinin patlamanın etkisiyle çıkan alev nedeniyle ağır yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

- Beşiktaş Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı

Beşiktaş Kaymakamlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 11.35 sıralarında Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi No:45'te apartman sakinlerinin kanalizasyon sorunları yaşaması sebebiyle özel hizmet alarak tamir-tadilat yapıldığı esnada çalışanların elektrik kablolarına zarar vermelerinden dolayı 2 işçinin elektrik akımına kapılarak yaralandığı kaydedildi.

İşçilerden F. Y.'nin ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiği, O. T. isimli işçinin hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildiği aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Bebek Mahallesi sakinlerimize ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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