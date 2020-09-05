GÜNCELLEME 2- Bangladeş'te doğal gaz patlamasında camideki 20 kişi öldü
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ
ANKARA (AA) - Bangladeş'te bir cami yakınındaki doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre yetkililer, Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada camideki 20 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 37 kişinin hastanelere nakledildiği belirtildi. Yaralılardan 17'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Gaz kaçağının camide birikerek patlamaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.