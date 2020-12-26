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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3 şüpheli gözaltına alındı - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:09:32 -
GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada Mustafa A, Ömer A. ve Elif A. olay yerinde, Mehmet Emin A. ile İbrahim P. de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlaması ve cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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