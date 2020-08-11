  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:24:59 -
GÜNCELLEME 2 - Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 30 arazöz, 4 iş makinesi, 10 su tankeri ve 100 personel ile itfaiyeden 9 araç ve 26 personel sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra çevre ilçelerdeki belediyelerin su tankerlerinin de yönlendirildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütüldü.

Bölgede 5 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

- "Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekipler ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ormanlık alanda çıkan yangının orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Helikopterin yangını söndürmede etkin rol oynadığına işaret eden Pilavcı, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı