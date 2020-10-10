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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kadirli ilçesindeki yangın bölgesine yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor - Havanın kararması nedeniyle söndürme helikopteriyle müdahaleye ara verildi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:52:51 -
GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personel yönlendirildi.

Yangına havadan da müdahale edildi ancak havanın kararması nedeniyle 2 helikopterin çalışmalarına ara verildi.

Bölgede, yangın alanına yakın evler tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

Yangına yakın yerleşim yerlerine giden bazı yolları da trafiğe kapatan ekipler, sivil araç geçişine izin vermiyor.

Bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

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