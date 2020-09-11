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Aktüel GÜNCELLEME 2 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Yurt dışı operasyonuyla yakalanarak İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:05:18 -
GÜNCELLEME 2 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanarak İstanbul'a getirilen terör örgütü PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.

MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanan Özer, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinin ardından Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlı Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, Romanya'da PKK yanlısı bir derneğin üyesi olarak Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalmış, sonrasında sınır dışı edilmişti.

Özer 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev almış, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine de yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

Bir süredir Odessa'da olduğu ve terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmişti.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in, "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda dava bulunuyor.

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