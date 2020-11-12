GÜNCELLEME 2 - Malatya'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı eşini silahla öldüren koca tutuklandı.

Zaviye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Emine P. (73) ile hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi emekli olan ve çiftçilikle ilgilenen M.P. (71) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.P, eşini tabancayla öldürdü.

Silah seslerini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli koca ise olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Öldürülen kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Daha sonra yakınları tarafından alınan Emine P'nin cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

49 yıllık evli çiftin sık sık tartıştığı iddia edildi.



