GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de bir mahallede "gaz kokusu" paniği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Yenimahalle sakinleri, gaz kokusu nedeniyle evlerini tahliye ederek sokak ve caddelere çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve KIRGAZ ekipleri sevk edildi.



İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucu sızıntı veya gaz kaçağı olmadığını belirledi. Bu sırada kokudan rahatsızlanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kokunun mahalleden geçen bir LPG tankerinden kaynaklandığını tahmin eden ekipler, aracı bulmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, gazetecilere, "Kokuyu hissedince dışarı çıktık. Mahallelinin hepsi ayakta şu anda. AFAD'ı aradık, ekiplerinin gezdiğini söylediler. Polis de geziyormuş. Şu anda herkes kokuyu alıyor. Evin içerisine daha yoğun geliyor." diye konuştu.

Nail Aldemir de "Koku gaz kokusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisi aradık. Ekiplerin incelemesinde bir şey çıkmadı ama şu anda koku var." dedi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece yaklaşık 2 saat boyunca şehrin belirli noktalarında yoğun gaz kokusu olduğu yönünde şikayet ve ihbar geldiği belirtildi.

Bahse konu yerlerde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye, KIRGAZ ve ilgili diğer birimlerce alan taraması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan ölçüm ve taramalarda gaz kaçağı gibi tehlike arz edecek bir hususa rastlanmamış, oksijen değerleri normal seviyede bulunmuştur. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek bir olumsuzluk bulunmamakta olup, çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Kokunun kaynağı dere çıktı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Yenimahalle, Çalılıöz ve Yaylacık mahallelerinde dün akşam yoğun koku şikayetiyle gelen ihbarlar neticesinde ekiplerin koordineli olarak durumu araştırmaya başladığı bildirildi.

KIRGAZ ekiplerince gerek sahada gerekse evlerde yapılan ölçümlerde doğal gaz kaynaklı kaçağın tespit edilmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD İl Müdürlüğü KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde de herhangi kimyasal, biyolojik, radyolojik bir maddeye rastlanmamıştır. Rafineri, Doğal Gaz Çevrim Santrali ve dolum tesislerinin olduğu bölgede yapılan saha incelemesinde şehir merkezindeki kokuya dair hiçbir emare tespit edilememiştir. Yapılan saha taramasında kokunun, Çoruhözü Deresi'nin 130 metrelik bölümünde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu alanda dereden numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderilmiş, alınan numunelerin üzerinde yağ tabakası gözlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre suya karışan malzemenin niteliği tespit edilecektir."

Açıklamada, bölgede kirlilik ve kokunun nedeni, herhangi bir deşarjın olup olmadığına ilişkin tespitlere devam edildiği kaydedildi.