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Aktüel GÜNCELLEME 2 - İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu

Kadınla birlikte evinde alkol aldığı öne sürülen kişi tutuklandı ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:40:37 -
GÜNCELLEME 2 - İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan D'yi gözaltına aldı. Yüksel'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Gözaltına alınan zanlıda 400 promil alkol çıktı

Olayın ardından gözaltına alınan Serkan D'nin emniyette yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Zanlı, ilk ifadesinde Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirten Serkan D, yine hatırlamadığı bir nedenle tartıştıklarını, Ceyda Yüksel'in de camın üzerine düşmüş olabileceğini öne sürdü.

Serkan D, ayrıca Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Serkan D, adliyeye gönderildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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