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Aktüel GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kentte aralıklı sağanak olarak başlayan yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Ümraniye'deki dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu - Edirnekapı-Topkapı arasındaki alt geçidi su bastı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:18:44 -
GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih'in de bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kentin bazı caddelerinde ve sokaklarında, su taşkını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Dolu nedeniyle ağaçların yapraklarının dökülmesi de trafik akışında sıkıntıya neden oluyor.

İstiklal Caddesi'nde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığındı.

- Araçları halı sererek korumaya çalıştılar

Ümraniye'de etkili olan dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu.

Bazı vatandaşlar dolu esnasında evlerinden getirdikleri halı ve kilimleri araçlarının üstüne örterek korumaya çalıştı.

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerini temizledi.

- Alt geçidinde araçlar mahsur kaldı

Etkili olan yağış nedeniyle Edirnekapı-Topkapı arasındaki alt geçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü su içinde kaldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, suyu tahliye edip mahsur kalanları kurtardı.

- Semt pazarını su bastı

Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Tramvay ve teleferik hattı seferleri bir süre yapılamadı

Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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