  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:46:50 -
GÜNCELLEME 2 - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olaya karışan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Birlikte alkol aldıkları iddia edilen Emre Tercan ile arkadaşları V.B. ve B.M, alışveriş yapmak için Bahçelievler Mahallesi'nde K.D'ye ait börekçi dükkanına gitti.

Burada Tercan ve arkadaşları ile iş yerinin kasasındaki C.Ç. arasında, iddiaya göre argo konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D, Tercan ve arkadaşlarını iş yerinden kovdu.

Uzaklaştıktan bir müddet sonra iş yerine geri dönen bu kişilerden B.M'nin yanında getirdiği silahla ateş ederek iş yeri sahibi K.D. ve yeğeni C.Ç'yi yaraladığı, bu sırada iş yerinde bulunan S.G'nin de yanındaki tüfekle ateş ederek Tercan'ı sırtından vurduğu iddia edildi.

Yere düşen Tercan'ın S.G, K.D. ve C.Ç. tarafından tüfeğin dipçiği ve tekmelerle başından darbedildiği de öne sürüldü.

Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tercan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı K.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı. İki yaralı polis gözetiminde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan diğer zanlılar B.M, V.B. ve S.G. de çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

5 zanlı, hastane ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zanlılardan B.M. ve S.G, mahkemece "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar V.B, K.D. ve C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay