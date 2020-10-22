  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı - Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot, hava ambulans ile hastaneye sevk edildi - İstanbul Valiliği: - "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" - Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattı BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN'ÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:56:35 -
GÜNCELLEME 2 - Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.

AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

- İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

- "Uçağın düşüş nedeni teknik incelemeden sonra anlaşılacak*

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinden küçük bir eğitim uçağının düştüğü bilgisini aldığını aktardı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'nın kurucularından biri olduğunu ve helikopterle uçuş yapabildiğini ifade eden Akgün, "Benim teknik bilgim uçağın düşüş şeklini açıklamaya yeterli değil. Ama havacılıkta bir şey vardır, bu tip uçaklarda bir arıza görülürse hiç yön değiştirmeden, 'Alana döneyim.' düşüncesine kapılmadan ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Bu usuldür. Manevra esnasında düştüğü söylenebiliyor ama bunu teknik ekiplerin incelemesinden sonra anlaşılacak." dedi.

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu.

Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay