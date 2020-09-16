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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:53:21 -
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan Abdulsamet Ö. ile eniştesi Ekrem Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Abdulsamet Ö. önce Ekrem Ç'ye, ardından bu kişinin akrabaları Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T'ye ateş açtı. Ekrem Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T. yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler, olay yerinden kaçan Abdulsamet Ö'nün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekrem Ç'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Abdulsamet Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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