GÜNCELLEME 2 - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında 3 kişi öldü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Sörös ayrıca çatışma esnasında saldırganlardan birinin öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

- "Saldırgan terör örgütü DEAŞ sempatizanı"

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise düzenlendiği basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, "Dualarımız, terör saldırısında hayatını kaybeden 3 kurban ve aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 15 yaralıyla." dedi.

Avusturya’nın 75 yıldır düşünce özgürlüğü gibi temel değerleri yaşattığına dikkati çeken Nehammer, saldırganların bu değerleri hedef aldığını söyledi.

Nehammer, halihazırda öldürülen teröristin uzun namlulu silah kullandığını ve üzerinde sahte patlayıcı madde yüklü bir düzeneğin bulunduğunu belirterek, "Saldırgan terör örgütü DEAŞ sempatizanıydı. Şu an saldırgana ilişkin yoğun bir soruşturma sürüyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan, çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını isteyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Nehammer ayrıca çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf da öldürülen teröristin Viyana'daki evinin tespit edilerek, emniyet güçleri tarafından incelendiğini söyledi.

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Pürstl de son bilgiler doğrultusunda saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganla birlikte ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıda Türk asıllı Recep Tayyip Gültekin de hafif yaralandı.