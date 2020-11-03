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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tur teknesi battı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tur teknesi battı

Alanya ilçesinde teknenin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: "Teknedeki 33 kişiden 32'si sağ çıkarıldı" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:59:08 -
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tur teknesi battı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.

Teknedeki 33 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını belirten Yücel, "Teknedeki 32 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yabancı uyruklu 37 yaşındaki kişi teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamamış. Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı. Bölgede sahil güvenlik, jandarma, polis, kurtarma ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.


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