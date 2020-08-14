GÜNCELLEME- İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük yakalaması olduğu belirtilen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli'deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.

Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.

Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait "elektron" adı verilen 6 sikkenin oldukça değerli olduğunu saptadı.

11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de yer aldığı belirlendi.

- Toplam 65 bin 511 parça eser

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek ekibi tebrik etti.

Köşger, gazetecilere uzun soluklu bir çalışma neticesinde çok önemli bir kaçakçılık olayının aydınlatıldığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin adet, parça itibarıyla en yüksek miktarlı kaçaklık olayının yakalandığını bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 bin ama tam rakam 65 bin 511 tekil parça tarihi eser. Bunların 63 bini sikke ama bazı sikkeler çok önem arz ediyor. Malum İzmir ve Manisa, dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölge. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden de oluşan 63 bin civarı sikke var. Diğer heykel, ok başları, çeşitli porselen, metal tunç bronz parçalar ve heykelciklerden oluşan çok önemli bir tarihi, arkeolojik değeri yakalamış durumda arkadaşlarımız."

İzmir Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla ilgili konularla da yoğun mesai harcadığını, milli değerler olan tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasına karşı mücadele verildiğini aktaran Vali Köşger, Bergama'dan kaçırılan Zeus Sunağı'nın iadesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü hatırlattı.

Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlarımız, ‘bir müze açacak kadar parça bulduk’ diyor. Tabii mevcut müzelerden birinde bu eserler teşhir edilecek. Tarihi eserler, yediemine teslim edilecektir, devamında da adli süreç tamamlanınca teşhir edilmek üzere müzelere gönderilecektir."

















