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GÜNCELLEME- İstanbul'da dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN BİRİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

2020-04-18 18:09:57 -
GÜNCELLEME- İstanbul'da dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sosyal medya üzerinden, dini ve tarihi değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs 2019'da Sultan Abdülhamit Türbesi'nde dini ve tarihi değerlere hakaret içerikli video çekerek paylaşan Şaban G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Üsküdar'da bir evde ikamet ettiği belirlenen şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen ekipler, evden çıktığı sırada Şaban G.'yi ve beraberindeki İrfan T.'yi gözaltına aldı.

İncelenmek üzere şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.

Yapılan incelemelerde, iki zanlının da sosyal medya hesapları üzerinden dini ve tarihi değerler ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şaban G. tutuklanırken İrfan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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